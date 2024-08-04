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Букмекеры предсказали точный счёт матча ЦСКА — «Оренбург»

Букмекеры предсказали точный счёт матча ЦСКА — «Оренбург»
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4 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Оренбург». Начало игры запланировано на 15:30 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.64. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1640 рублей.

Успех оренбуржцев оценён в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Аналитики считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Самый вероятный исход — 1:0 в пользу ЦСКА (7.10). Ничья 1:1 идёт за 7.30, а победа красно-синих 2:0 — за 7.30. На точный счёт 2:1 в пользу ЦСКА дают 8.10.

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