Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» одержать первую победу в сезоне РПЛ

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» одержать первую победу в сезоне РПЛ
Комментарии

4 августа в Воронеже состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Краснодар». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 17.97: радостно за «Краснодар» и обидно за ЦСКА
Экспресс с коэффициентом 17.97: радостно за «Краснодар» и обидно за ЦСКА

«Краснодар» набрал два очка в двух стартовых турах РПЛ, «Факел» начал сезон с двух поражений.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.34, что составляет около 44% вероятности.

Успех воронежцев оценён в 3.35 (29%). Ставки на ничью принимаются за 3.58 (27%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Факел» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Материалы по теме
ЦСКА — «Оренбург». Николич и Деограсия — одного поля ягоды
ЦСКА — «Оренбург». Николич и Деограсия — одного поля ягоды
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android