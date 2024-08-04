«Факел» — «Краснодар»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.30.

У «Факела» в новом сезоне пока только поражения. Он уступил московскому «Динамо» (1:3) и «Акрону» (0:2) в РПЛ, а затем разгромно проиграл «Зениту» (0:3) в Кубке России. И во всех трёх встречах «огнеопасные» схлопотали удаления.

«Краснодар» начал сезон немногим лучше «Факела». Он уступил «Зениту» в матче за Суперкубок России со счётом 2:4, а затем сыграл вничью в РПЛ с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0). После потери очков во встрече с новичком лиги Мурад Мусаев устроил подопечным разнос. И это помогло.

Воодушевлённые словами тренера чёрно-зелёные показали качественный футбол в матче 1-го тура группового этапа Кубка России и одержали первую победу в сезоне. Они обыграли ЦСКА (1:0). «Быки» создали много моментов. Вполне могли забить больше.

Мусаеву ещё многое нужно доработать. В обороне по-прежнему допускается много провалов. Хорошо, что ЦСКА простил, загубив опасные моменты. Пока что у Мусаева есть время для поиска. Поставить на победу «Краснодара» в матче с «Факелом» можно с коэффициентом 2.30.

Дома воронежцы представляют большую опасность. Тем не менее в текущем тонусе они не видятся конкурентоспособной командой. Большое количество удалений выматывает и постоянно добавляет головной боли Игорю Черевченко. Команда и так показывает невнятный футбол. С дисквалификациями всё усложняется ещё сильнее.