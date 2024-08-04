Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча «Факел» — «Краснодар»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

4 августа в Воронеже состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Краснодар». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.34, что составляет около 44% вероятности.

Успех воронежцев оценён в 3.35 (29%). Ставки на ничью принимаются за 3.58 (27%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Факел» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (5.80). На победу «Краснодара» со счётом 1:0 дают 6.40, а победа «Факела» со счётом 1:0 оценена в 8.10.