«Ахмат» — «Локомотив»: эксперты назвали фаворита матча РПЛ

4 августа на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Локомотив». Начало игры — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.60. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2600 рублей.

Успех московского «Локомотива» оценён в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.74.