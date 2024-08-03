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UFC on ABC 7, 3 августа: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире

UFC on ABC 7, 3 августа: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире
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Сегодня в Абу-Даби на «Этихад-Арене» состоится турнир UFC on ABC 7. В кард попали поединки с российскими бойцами. Причём их довольно много. Всё начнётся с боя Дениса Тюлюлина с Седриком Дюмой, а закончится встречей Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена.

Смотреть прямую трансляцию всех боёв UFC on ABC 7 можно на телеканале «Матч Боец». Основной кард покажут по «Матч!». Начало турнира – не ранее 19:00 мск. Бои основного карда начнутся не ранее 22:00 мск.

Полный кард UFC on ABC 7

Основной кард:

  • Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов;
  • Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук;
  • Марлон Вера — Дейвисон Фигейреду;
  • Тони Фергюсон — Майкл Кьеза;
  • Маккензи Дерн — Лупита Годинес;
  • Хоэль Альварес — Элвис Бренер.

Предварительный кард:

  • Алонзо Менифилд — Азамат Мурзаканов;
  • Мохаммад Яхья — Кауе Фернандес;
  • Шамиль Газиев — Дон'Тэйл Мэйс;
  • Гурам Кутателадзе — Джордан Вученич;
  • Виктория Дудакова — Сэм Хьюз;
  • Джей Херберт — Роландо Бедойя;
  • Седрик Дюма — Денис Тюлюлин.

Открывать кард будет поединок российского спортсмена Дениса Тюлюлина и Седрика Дюма. Букмекеры считают фаворитом американца и предлагают поставить на его победу за 1.50. Шансы Дениса оценили в 2.70.

Шара Буллет не устаёт:
Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук. Шара Буллет крепче любого киборга
Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук. Шара Буллет крепче любого киборга

Особого внимания достоин бой Шары Буллета с поляком Михалом Олексейчуком. Магомедов идёт фаворитом с коэффициентом 1.22, несмотря на то что с момента его последнего поединка прошло чуть больше месяца. Ставки на соперника принимают за 4.60.

В главном событии вечера Умар Нурмагомедов проведёт претендентский бой с Кори Сэндхагеном. Троюродный брат Хабиба идёт в качестве фаворита у букмекеров. Поставить на его победу можно за 1.20. Шансы американца оценили в 4.90.

Так много российских бойцов в одном карде UFC:
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