«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

У Михаила Галактионова стало значительно лучше получаться выстраивать игру красно-зелёных в нападении. Она стала гораздо быстрее, креативнее и вариативнее. Создания остроты теперь можно ждать от абсолютно каждого футболиста «Локомотива», а не от двух-трёх игроков.

Очень приятное впечатление оставляет после себя приобретённый «Локомотивом» у «Оренбурга» нападающий Дмитрий Воробьёв. В двух матчах в составе железнодорожников в РПЛ он забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Форвард показывает себя как отличного универсала, способного как создать момент, так и сыграть на завершении.

Как и Адиев, Галактионов решил сильно не экспериментировать в матче 1-го тура группового этапа Кубка России. Его подопечные победили «Ростов» (1:0), но счёт совершенно не закономерен. Железнодорожники создали огромное количество моментов и только каким-то чудом не забили больше.

В предстоящем матче Галактионов наверняка прибегнет к некоторым изменениям, потому что наигрываемый им в первых трёх встречах сезона состав устал. Повлияет ли ротация со стороны тренеров на ход и результат матча? Маловероятно. Специалисты хорошо прокачали глубину составов своих команд.

Предлагаем заключить пари на ОЗ + ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 2.20. Команды показывают зрелищный открытый футбол, насыщенный большим количеством опасных моментов. Для болельщиков их встреча — самый настоящий праздник. Посмотреть будет на что.