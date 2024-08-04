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Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча «Ахмат» — «Локомотив»

Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча «Ахмат» — «Локомотив»
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4 августа на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Локомотив». Начало игры — в 20:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.60. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2600 рублей.

Успех московского «Локомотива» оценён в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.74.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.00). На победу «Ахмата» со счётом 1:0 дают 8.40, а на точный счёт 1:0 в пользу «Локомотива» — 9.00.

Если «Ахмат» выиграет со счётом 2:1, зайдёт коэффициент 9.50.

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