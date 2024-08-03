Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Тони Фергюсон — Майкл Кьеза: коэффициенты и ставки, прогноз на бой UFC

Тони Фергюсон — Майкл Кьеза: коэффициенты и ставки, прогноз на бой UFC
Аудио-версия:
Комментарии

3 августа в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 7. В одном из боёв вечера выступит бывший временный чемпион в лёгком весе 40-летний Тони Фергюсон. Он сразится в полусредней весовой категории с Майклом Кьезой.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Тони Фергюсон — Майкл Кьеза
03 августа 2024, суббота. 23:00 МСК
Тони Фергюсон
Не началось
Майкл Кьеза

Букмекеры считают явным фаворитом Майкла Кьезу. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.19. Шансы Эль Кукуя оценили котировкой 4.95. Ничья маловероятна, сделать ставку на такой исход можно за 66.0.

На полный бой дают коэффициент 1.99, и 1.77 – на то, что поединок завершится досрочно. Сабмишен идёт за 2.28, а нокаут от любого из бойцов — за 6.70.

Пора на пенсию:
Тони Фергюсон — Майкл Кьеза. Эль Кукуя побьют в последний раз
Тони Фергюсон — Майкл Кьеза. Эль Кукуя побьют в последний раз

Если Тони победит болевым или удушающим – сыграет коэффициент 11.0. Поставить, что Фергюсон нокаутирует Кьезу в первом раунде, можно за 32.0. Если Майкл выиграет раздельным решением судей, сыграет коэффициент 9.00.

Экспресс на сегодня:
Экспресс на UFC: болеем за наших! Шара Буллет и Умар Нурмагомедов идут к цели
Экспресс на UFC: болеем за наших! Шара Буллет и Умар Нурмагомедов идут к цели
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android