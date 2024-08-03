Тони Фергюсон — Майкл Кьеза: коэффициенты и ставки, прогноз на бой UFC

3 августа в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 7. В одном из боёв вечера выступит бывший временный чемпион в лёгком весе 40-летний Тони Фергюсон. Он сразится в полусредней весовой категории с Майклом Кьезой.

Букмекеры считают явным фаворитом Майкла Кьезу. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.19. Шансы Эль Кукуя оценили котировкой 4.95. Ничья маловероятна, сделать ставку на такой исход можно за 66.0.

На полный бой дают коэффициент 1.99, и 1.77 – на то, что поединок завершится досрочно. Сабмишен идёт за 2.28, а нокаут от любого из бойцов — за 6.70.

Если Тони победит болевым или удушающим – сыграет коэффициент 11.0. Поставить, что Фергюсон нокаутирует Кьезу в первом раунде, можно за 32.0. Если Майкл выиграет раздельным решением судей, сыграет коэффициент 9.00.