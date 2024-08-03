Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук: кто фаворит, коэффициенты и прогнозы

3 августа на «Этихад Арене» в Абу-Даби состоится турнир UFC on ABC 7. Нас ждёт множество поединков с участием российских спортсменов. В одном из них Шарабутдин Магомедов подерётся с Михалом Олексейчуком. Начало боя запланировано на 00:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом Магомедова и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.25. Шансы Олексейчука оценили в 4.15. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 64.0.

Эксперты предполагают, что поединок не продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают за 2.17. Поставить на тотал меньше 2.5 раунда можно за 1.65.

На победу Шары Буллета нокаутом предлагают поставить с коэффициентом 1.79. Вероятность победы Магомедова по очкам оценена в 3.85. Ставки на то, что Олексейчук нокаутирует россиянина, можно сделать за 7.70.