Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук: кто фаворит, коэффициенты и прогнозы

Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук: кто фаворит, коэффициенты и прогнозы
Аудио-версия:
Комментарии

3 августа на «Этихад Арене» в Абу-Даби состоится турнир UFC on ABC 7. Нас ждёт множество поединков с участием российских спортсменов. В одном из них Шарабутдин Магомедов подерётся с Михалом Олексейчуком. Начало боя запланировано на 00:00 мск.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук
04 августа 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Михал Олексейчук

Букмекеры считают явным фаворитом Магомедова и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.25. Шансы Олексейчука оценили в 4.15. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 64.0.

Эксперты предполагают, что поединок не продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают за 2.17. Поставить на тотал меньше 2.5 раунда можно за 1.65.

Прогноз на бой Шары Буллета:
Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук. Шара Буллет крепче любого киборга
Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук. Шара Буллет крепче любого киборга

На победу Шары Буллета нокаутом предлагают поставить с коэффициентом 1.79. Вероятность победы Магомедова по очкам оценена в 3.85. Ставки на то, что Олексейчук нокаутирует россиянина, можно сделать за 7.70.

Экспресс на UFC:
Экспресс на UFC: болеем за наших! Шара Буллет и Умар Нурмагомедов идут к цели
Экспресс на UFC: болеем за наших! Шара Буллет и Умар Нурмагомедов идут к цели
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android