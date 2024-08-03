Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов: прогнозы и ставки, коэффициенты

3 августа на «Этихад Арене» в Абу-Даби состоится турнир UFC on ABC 7. Нас ждёт множество поединков с участием российских спортсменов. В главном событии в претендентском бою в легчайшей весовой категории Кори Сэндхаген подерётся с Умаром Нурмагомедовым. Начало поединка запланировано на 0:30 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом Нурмагомедова и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.23. Шансы Сэндхагена оценили в 4.40. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 64.0.

Эксперты предполагают, что поединок продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 1.75. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 2.02.

Поставить, что Умар победит болевым или удушающим, можно с коэффициентом 2.95. Если Нурмагомедов нокаутирует Кори, сыграет коэффициент 7.50. Вероятность досрочной победы Сэндхагена оценили в 9.00.