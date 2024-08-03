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Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов: прогнозы и ставки, коэффициенты

Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов: прогнозы и ставки, коэффициенты
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3 августа на «Этихад Арене» в Абу-Даби состоится турнир UFC on ABC 7. Нас ждёт множество поединков с участием российских спортсменов. В главном событии в претендентском бою в легчайшей весовой категории Кори Сэндхаген подерётся с Умаром Нурмагомедовым. Начало поединка запланировано на 0:30 мск.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов
04 августа 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Кори Сэндхаген
Не началось
Умар Нурмагомедов

Букмекеры считают явным фаворитом Нурмагомедова и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.23. Шансы Сэндхагена оценили в 4.40. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 64.0.

Эксперты предполагают, что поединок продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 1.75. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 2.02.

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Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов. Бой за пояс приближается!

Поставить, что Умар победит болевым или удушающим, можно с коэффициентом 2.95. Если Нурмагомедов нокаутирует Кори, сыграет коэффициент 7.50. Вероятность досрочной победы Сэндхагена оценили в 9.00.

Прогнозы на UFC on ABC:
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