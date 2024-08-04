Новак Джокович — Карлос Алькарас: прогноз на финал ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на финал ОИ-2024 Новак Джокович — Карлос Алькарас.

Ставка: победа Джоковича за 3.10.

Новак Джокович закрыл почти все вопросы лично для себя в мире тенниса. Единственное, чего в его коллекции трофеев нет, это олимпийское золото. Быть может, пришло время это исправить? Жаль, что не всё так просто, ведь играть сербу предстоит с Карлосом Алькарасом, которому он уступил последние две очные встречи.

В свои 37 лет сербский теннисист находится просто в замечательной форме. Он непременно хочет воспользоваться последним шансом выиграть золото. И всё это несмотря на дискомфорт, который по-прежнему доставляет Новаку недавняя травма. Напомним, серб был вынужден сняться с «Ролан Гаррос» в этом сезоне из-за проблем с коленом. Затем он поправился и дошёл до финала Уимблдона, проиграв как раз Алькарасу (2:6, 2:6, 6:7).

Алькарас тоже добрался до финала ОИ-2024, не проиграв ни одного сета. Поочерёдно третья ракетка мира победил Хэйди Хабиба (6:3, 6:1), Таллона Грикспора (6:1, 7:6), Романа Сафиуллина (6:4, 6:2), Томми Пола (6:3, 7:6) и Феликса Оже-Альяссима (6:1, 6:1).

На канадца Карлос затратил всего 75 минут. Вряд ли он почувствовал сопротивление или усталость. Особенно классно испанец сыграл на своей подаче. Благодаря своей пиковой форме и молодости Алькарас был силён на всех линиях и у сетки.

Карлос стал четвёртым испанцем в истории тенниса, которому удалось выйти в финал Олимпийских игр в одиночном разряде. Возможно, Алькарас даже сможет использовать дополнительную мотивацию – отомстить за Надаля, которого выбил из ОИ-2024 Ноле.

Джокович не смог выиграть у Карлоса две последние очные встречи. Пора бы уже придумать изощрённый план, как обыграть молодого испанца. Ничего невозможного в этом нет. Андрей Рублёв побеждал Алькараса в этом сезоне на турнире в Мадриде. Значит, сможет и серб. Его мотивация перед завершением карьеры закрыть гештальт и взять золото Олимпиады должна помочь. Поставим на его победу с коэффициентом 3.10. Характер и воля Ноле к победе способны творить чудеса.