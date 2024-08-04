Букмекеры спрогнозировали точный счёт финала ОИ-2024 Джокович — Алькарас

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Сегодня, 4 августа, мы станем свидетелями финала Олимпийских игр по теннису среди мужчин. В решающем матче встретятся Новак Джокович и Карлос Алькарас. Начало игры – не ранее 15:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом испанского теннисиста и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.45, что составляет около 70% вероятности. Шансы серба оценили в 3.18 (30%).

По мнению экспертов, встреча Джокович – Алькарас не получится упорной. Поставить на тотал больше 22.5 гейма можно за 2.04, а тотал меньше 22.5 гейма оценён в 1.78.

Наиболее вероятный исход — победа Алькараса в двух сетах (2.06). Если испанец победит по итогам трёх партий, зайдёт коэффициент 3.30.

Победа Джоковича 2:0 по сетам идёт за 5.60, успех серба в трёх партиях доступен за 5.60.