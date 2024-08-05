Марокко — Испания: букмекеры назвали фаворита полуфинала ОИ-2024

5 августа на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе состоится матч 1/2 финала мужского футбольного турнира Олимпиады Марокко — Испания. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «Красную фурию»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 2.24. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2240 рублей.

Успех марокканцев оценён в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Аналитики считают, что матч Марокко — Испания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79.

Если забьют марокканцы, сыграет коэффициент 1.42. Гол испанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.