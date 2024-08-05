Марокко — Испания: прогноз на полуфинал ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на полуфинал ОИ-2024 Марокко — Испания.

Ставка: обе забьют за 1.85.

Сборная Марокко на групповом этапе Олимпиады победила Аргентину (2:1), уступила Украине (1:2) и разгромила Ирак (3:0). В 1/4 финала она не заметила никакого сопротивления со стороны США. «Атласские львы» уверенно переиграли американцев со счётом 4:0.

Во всех четырёх встречах забитыми мячами отметился Суфьян Рахими. 28-летний нападающий, на клубном уровне небезуспешно выступающий за «Аль-Айн», ведёт национальную команду к медалям Олимпиады в Париже. Он пребывает в восхитительном тонусе.

Помогает Рахими тащить национальную команду Ашраф Хакими. В четырёх встречах на ОИ-2024 защитник «ПСЖ» отметился забитым мячом и результативной передачей. Таких марокканцев нельзя списывать со счетов. Их характера, техники и личностных качеств хватит для того, чтобы навязать борьбу кому угодно. Даже Испании.

«Красная фурия» на групповом этапе ОИ-2024 победила Узбекистан (2:1) и Доминиканскую Республику (3:1), а также уступила Египту (1:2). На стадии 1/4 финала она разгромила Японию (3:0). У «Красной фурии» подрастает перспективная молодёжь. Абель Руис, Серхио Гомес, Фермин Лопес — это имена футболистов, которые в будущем могут стать звёздами мирового уровня. Способен выстрелить и любой другой игрок сборной Испании. Главное — чтобы нашёлся тренер, который полностью раскроет талант.

Испанцы могут оказаться не готовы к скоростям, которые навяжут им уже прошедшие приличную закалку марокканцы. «Атласские львы» победили Аргентину и разгромили США. Что им стоит сенсационно победить испанцев? Предлагаем заключить пари на «обе забьют» с коэффициентом 1.85.

У обеих национальных команд полный порядок с результативностью, и не только из-за наличия классных нападающих. Тренеры сборных отдают предпочтение остроатакующему футболу. Ждём, что встреча получится насыщенной событиями и порадует большим количеством голов с обеих сторон.