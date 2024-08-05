Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Крылья Советов»

5 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов». Начало игры — в 20:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.55, это около 64% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1550 рублей.

Успех самарцев оценён в 6.60 (14%). Ставки на ничью принимаются за 4.45 (22%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17.

Если забьют футболисты «Спартака», сыграет коэффициент 1.10. Гол в исполнении «Крыльев Советов» доступен с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.