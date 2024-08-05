«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 1.5 гола за 1.80.

«Спартак» быстро оклемался после поражения в первом матче сезона с «Оренбургом» (0:2). Он победил «Химки» (3:1) в РПЛ, а также разгромил в московском дерби «Динамо» (3:0). Игра красно-белых преобразилась в связи с несколькими аспектами. Во-первых, клуб приобрёл талантливого аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, который моментально освоился. Во-вторых, Деян Станкович перешёл на схему с одним нападающим, и при этом отстранил Александра Соболева.

Место на острие атаки застолбил Манфред Угальде, которого не назовёшь классическим центрфорвардом. Оказалось, роль такого плана отлично подходит костариканскому нападающему. В последних двух матчах он был одним из лучших в составе красно-белых.

У «Крыльев Советов» дела обстоят гораздо хуже. Они оказались совершенно не готовы к новому сезону. Самарцы сначала уступили «Зениту» (0:4) и «Ростову» (1:3) в РПЛ, а затем полуосновным составом проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке России.

С такими показателями недалеко до отчаяния. Игорь Осинькин — очень опытный тренер. Он профессионал с большой буквы. Однако даже такому классному специалисту не по силам выстроить качественную игру на результат с имеющимися ресурсами.

Самарцам не хватает сыгранности, надёжности в обороне, боевого настроя, а также хромает реализация моментов. А как водится, не забиваешь ты — забивают тебе. «Крылья Советов» ранены и загнаны в угол. Не стоит ждать, что самарцы сумеют отнять очки у «народной команды».

Во всех девяти последних очных встречах на выезде «Крылья Советов» потерпели поражения. Заключить пари на победу красно-белых в грядущем матче и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.