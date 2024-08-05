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Франция — Египет: эксперты назвали фаворита полуфинала ОИ-2024

Франция — Египет: эксперты назвали фаворита полуфинала ОИ-2024
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5 августа на стадионе «Групама» в городе Лион состоится матч 1/2 финала Олимпиады Франция — Египет. Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов по итогам основного времени можно с коэффициентом 1.38. Успех египтян оценён в 8.20. Ставки на ничью после двух таймов принимаются за 5.00.

Аналитики считают, что матч Франция — Египет получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18.

Если забьют французы, сыграет коэффициент 1.07. Гол египтян доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Проход Франции в финал оценён в 1.19. Если в решающий матч пробьётся Египет, сыграет коэффициент 4.90.

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