Франция — Египет: прогноз на полуфинал ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на полуфинал ОИ-2024 Франция — Египет.

Ставка: победа Франции и тотал меньше 3.5 гола за 2.16.

Французы идут к победе на домашней Олимпиаде. На предыдущих стадиях турнира они победили США (3:0), Гвинею (1:0), Новую Зеландию (3:0) и Аргентину (1:0). Аргентинцы с солидным преимуществом выиграли по владению мячом, опаснее и чаще атаковали, а также нанесли больше ударов.

Разницу сделала сыгранная связка Майкла Олисе и Жан-Филиппа Матеты, в прошлом сезоне вместе выступавшая за «Кристал Пэлас». Нападающий забил с передачи полузащитника уже на пятой минуте встречи. Новый сезон хавбек начнёт уже в качестве футболиста «Баварии».

В составе олимпийской сборной Египта такого уровня игроков, как Александр Ляказетт и Майкл Олисе, нет. Шансы поднялись бы в том случае, если бы выступающий за «Ливерпуль» Мохамед Салах поехал на Олимпиаду, но нападающий принял решение сосредоточиться на подготовке к новому сезону.

Бремя лидерства свалилось на бывшего полузащитника лондонского «Арсенала» Мохамеда Эльнени, который уже далеко не так хорош, как раньше. С возрастом хавбек утратил многие свои лучшие качества. На предыдущей стадии турнира египтяне с трудом победили Парагвай. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, к которой соперник оказался подготовлен хуже.

В предстоящем матче «фараонам» вряд ли удастся дотянуть хотя бы до дополнительного времени. Однако также не стоит ждать, что они потерпят разгромное поражение. Что у основной национальной команды, что у олимпийской сборной Египта очень слаженно функционирует оборона.

Ставка на победу Франции и тотал меньше 3.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. «Трёхцветные» на ОИ-2024 не пропустили ещё ни одного мяча, но и сами ни разу не забили больше трёх голов. Высокой результативности определённо ждать не стоит.