ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Оренбург» в 3-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 1.5 за 1.82.

«Оренбург» здорово провёл домашние матчи со «Спартаком» и «Ахматом», взял четыре очка, а мог и все шесть, но реализация подвела с грозненцами. Но домашние матчи на искусственном газоне – это одно, а вот матчи на выезде – совсем другое. Преимущество своего поля оренбуржцами теряется. Но всё равно они будут опасны в Москве. Бегут хорошо, систему тренер отладил. Тем не менее против ЦСКА, играющего с тремя центральными защитниками, создавать будет сложнее, чем в прошлых матчах.

А вот сами армейцы будут на кураже. Всё-таки первая игра в сезоне на своём поле. Болельщики ждут победы. Тем более в чемпионате команда взяла четыре очка на выезде. Да, ушёл Чалов, но Мусаев – талантливый парень, он принесёт пользу. Кстати, весной первый гол за москвичей забил «Оренбургу» дома. Должны и новички включаться, безусловно. Плюс очень опасны стандарты ЦСКА, когда приходят Мойзес, Роша и Дивеев. Мы уже видели в Нижнем, как это работает. А «Оренбург» при всех своих плюсах в атаке обороняться не очень любит, да и не очень умеет.

Поэтому в этой встрече я ставлю на победу ЦСКА через тотал больше 1.5. Одним мячом не должны ограничиться, а то может получиться так, как в прошлом сезоне, когда на последней минуте игрок «Оренбурга» неожиданно выстрелил под перекладину. ЦСКА способен забивать и два мяча», — приводит слова Титова «РБ Спорт».