ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Оренбург» в 3-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1.75.

«Московские армейцы под руководством Марка Николича сыграют первый домашний матч в нынешнем сезоне, и сыграют они против «Оренбурга». «Оренбург» играл в Подмосковье в Кубке, но после матча отправился всё-таки домой, потренировался там и снова прилетит в Москву, чтобы сыграть против ЦСКА.

У ЦСКА официально уже изменения произошли — ушёл Фёдор Чалов, перебрался в ПАОК. Койта пока не может себя найти ни на позиции центрфорварда, ни с фланга. В общем, с игроками передней линии определённые проблемы у ЦСКА имеются. Да, вернулся Файзуллаев, но в каком состоянии он вернулся? Это пока большая загадка. Плюс в центре поля тоже есть проблемы. Непонятная ситуация, подвешенная у Зделара: останется он в команде или не останется. Да, надёжно всё в обороне, в целом очень неплохо ЦСКА в защите смотрится. И в двух матчах чемпионата пока армейцы не пропустили — ни от «Ростова», ни от «Пари НН» на выезде.

Здесь матч с командой, которая очень хорошо использует пространство, поэтому ЦСКА раскрываться ни в коем случае нельзя, это прекрасно понимает Николич. Думаю, что будет плотненький футбол, тесненький. Деограсия тоже свою команду научил играть в обороне, ну и в каких-то матчах может выйти на передний план Сысуев, команду выручить и что-то подтащить.

Думаю, что ЦСКА в первом домашнем матче не проиграет «Оренбургу», вспоминая прошлый сезон, когда Перес отыграл пропущенный мяч в самой концовке. «Оренбург» исторически не самый удобный соперник для армейцев, если мы берём домашние матчи. Поэтому, я думаю, «ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5» за 1.75 — хороший вариант. Очень надёжный вариант на эту игру», — приводит слова Генича «РБ Спорт».