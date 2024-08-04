ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Тимура Журавеля на игру РПЛ

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург».

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 2.5 за 2.36.

«В первую очередь нужно разобраться с главной интригой этого матча: «верх» или «низ». Марко Николич – тренер, который очень прагматично ведёт игру, и я даже не удивлюсь, если он отдаст мяч «Оренбургу». «Оренбург», который «низы» играет, но при этом в атаку очень бодро бежит и забрасывает за спины, как мы видели в матче со «Спартаком», потом они просто создали кучу моментов, но не выиграли. На самом деле команда тоже вроде бы «верховая», но два «низа» у них состоялось. Мне кажется, что природа и такой самый банальный подход к этой игре нас настраивают на то, что здесь голов много не будет. Но иногда работают парадоксальные ставки, поэтому я бы всё-таки склонял вас к «верху» в этом единоборстве. Потому что созидания у команд много, ну и группа атаки у ЦСКА такая, что, с одной стороны, Николич прагматичен и может развернуть в одну сторону, с другой – может получиться совсем наоборот. Играть в атаку вперёд есть кем у ЦСКА, поэтому я бы сказал, что мне хочется увидеть в этой встрече парадоксальный «верх».

Если мы взяли тотал, я бы хотел, чтобы наш прогноз был более весомым, присоединить к этому результат. Я бы ставил на ЦСКА. Команда сильно изменилась, и я думаю, что Николич в этой встрече возьмёт своё и выиграет.

Поэтому моя ставка на эту встречу – победа ЦСКА через «верх», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».