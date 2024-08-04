ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ 4 августа

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург».

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 1.5 за 1.85.

«Московские армейцы стартовали в чемпионате России нулевой ничьей против «Ростова» в гостях. Затем была уверенная победа 3:0 в Нижнем Новгороде. Это хозяевам ещё повезло, команда Марко Николича могла забить и больше. Но посреди недели случилось первая осечка в официальном матче при новом главном тренере. Армейцы гостили в Краснодаре, не сказать, что выглядели сильно хуже, но проиграли. Единственный мяч на счету Кевина Ленини.

«Оренбург» здорово стартовал, первый же тур нового чемпионата стал повторением последнего тура предыдущего. В гости к команде Давида Деограсии приехал московский «Спартак». Но если в конце прошлого сезона была ничья 0:0, то в этот раз оренбуржцы оказались сильнее 2:0. Неделю спустя «Оренбург» принимал «Ахмат», моментов было немного, а итогом стала ничья 0:0. Первый гостевой матч вышел уже неудачным — поражение в Химках 0:1.

Армейцы после неудачной игры в Краснодаре наверняка дома постараются исправиться перед своими болельщиками. Да и прошлый домашний матч с «Оренбургом» они не выиграли, тогда встреча завершилась вничью 1:1. Поэтому выберем вариант: победа ЦСКА и тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».