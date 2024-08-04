ЦСКА — «Оренбург»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги ЦСКА — «Оренбург».

Ставка: победа ЦСКА 2:1 за 7.40.

«ЦСКА и «Оренбург» встретятся в рамках третьего тура РПЛ четвертого августа. Думаю, хозяева поля тут должны набирать три очка, пусть и слишком легкой игры для них я не предвижу.

ЦСКА, в принципе, не так плохо стартовал, по крайне мере, в РПЛ. В двух турах команда набрала четыре очка – сыграла вничью с «Ростовом» (0:0) и обыграла «Пари НН» (3:0). Само собой, с нижегородцами армейцам было проще, они доминировали. В таблице команда Николича теперь идет на третьей строчке, на два очка отставая от лидеров.

Но вот в Кубке России ЦСКА потерпел первую неудачу. Да, в игре с краснодарцами на поле у команды вышел смешанный состав, некоторые игроки отсутствовали. Но краснодарцы находились в похожей ситуации, но все равно смогли победить. Армейцы хотя бы на ничью тогда точно наиграли, но вот в атаке у них ничего не выходило.

«Оренбург» схожим образом провел три первых матча в сезоне. В РПЛ клуб уже успел обыграть «Спартак», который оказался не готов к быстрому верховому футболу – 2:0. Но затем подопечные Деограсии встретили более тяжелое сопротивление, в лице «Ахмата». Тут уже три очка коллектив не смог набрать – 0:0. В турнирной таблице оренбуржцы теперь идут на несколько строчек ниже ЦСКА.

В Кубке России команда так же, как и армейцы, уступила. Правда, соперник у нее был проще – «Химки». Но подмосковный клуб сумел выстоять против атаки «Оренбурга», а сам своими шансами воспользовался. Не сказал бы, что в том матче подопечные Деограсии заслужили поражение.

Да, «Оренбург» — не самый легкий клуб в чемпионате. ЦСКА сейчас находится не в той форме, чтобы легко обыгрывать его. Тем более что клуб еще и лишился Чалова, уехавшего в Грецию. Но предпочтение все равно отдам армейцам. Легкой виктории не жду, но все же со счетом 2:1 победят тут хозяева», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».