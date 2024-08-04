«Факел» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Факел» – «Краснодар» в 3-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.87.

«Если «Краснодар» всё-таки собирается бороться за высокие места, то здесь он обязан набирать три очка. Две ничьи, включая домашнюю с махачкалинским «Динамо», – это слабый результат, учитывая, что «Зенит» и «Динамо» Москва взяли по 9 очков. Понятно, что терять будут все, но сразу же давать такое преимущество нельзя. Должно помочь возвращение Кордобы. Это один из лидеров, бомбардир, он необходим этому «Краснодару». Кастаньо, которого приобретали за большие деньги, тоже способен прибавить и принести пользу. Ну и Сперцян должен сделать выводы, пока он выглядит не лучшим образом.

«Факел» пока всем проигрывает, уступили даже «Акрону» на своём новом стадионе. И как раз эта арена в какой-то мере проблема для воронежцев. Поддержка и там хорошая, но поле не помогает, а даже мешает. Оно очень быстрое и подходит техничным футболистам. В составе «Факела» больших мастеров всё-таки нет, там бойцы. И им было сподручнее на старом стадионе. Здесь будут проблемы. И остановить техничный «Краснодар» воронежцам будет сложно.

Всё-таки форма команды Мусаева не лучшая, в победе не уверен. Но проигрывать не должны, да и голы на таком поле будут. Поэтому поставлю на X2 и тотал больше 1.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».