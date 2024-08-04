«Факел» — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата России в Воронеже

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.29.

«Факел» и «Краснодар» сойдутся в 3-м туре РПЛ 4 августа. На первый взгляд, может показаться, что тут всё очевидно. Хотя я бы всё-таки лёгкой виктории краснодарцев тут не ждал.

Да, у «Факела» большие проблемы. Три поражения на старте сезона, ни одного набранного очка. Возможно, в 1-м туре РПЛ с «Динамо» (1:3) и в Кубке России с «Зенитом» (0:3) у подопечных Черевченко шансов почти не было. Но свои очки коллектив точно должен был набирать во 2-м туре Премьер-Лиги с «Акроном». Новый стадион, первый матч дома, свои фанаты. И «огнеопасные» долгое время смотрелись вполне неплохо, точно не уступали по игре. Но слишком жёстко играл коллектив, за что справедливо был наказан под конец первого тайма – остался на поле вдесятером. После этого уже всё было очевидно – тольяттинцы дважды забили и выиграли 2:0.

«Краснодар» тоже пока выступает «небезупречно», мягко говоря. Собственно, за два тура РПЛ он пока не смог ни разу победить. Причём соперники у него были слабее – особенно это касается «Динамо» Махачкала. Их-то уж подопечные Мусаева должны были обыгрывать, 0:0 в итоге. Ну а «Ахмат» ожидаемо дал отпор «быкам» — 1:1. А вот с ЦСКА в Кубке России краснодарцы уже смогли додавить. Большую часть встречи коллектив доминировал и много моментов имел. После забитого мяча вторым номером «Краснодар» стал играть, ЦСКА перенял инициативу, но забить уже не смог – «быки» сумели сохранить ворота в неприкосновенности.

Думаю, победа в Кубке России была очень важна для «Краснодара». Теперь они получили уверенность и будут лучше выступать. «Факел», конечно, на своём поле тоже сражаться будет. Но класс гостей тут всё равно выше», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».