«Факел» — «Краснодар»: прогноз Павла Погребняка на встречу чемпионата России

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Факел» – «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.26.

«Факел» – домашняя команда, которая умеет играть против лидеров, они доказали это на протяжении прошлого сезона РПЛ. Но в новом начать с хорошей ноты не получилось. Воронежцы проиграли три игры, включая Кубок России, и пропустили восемь мячей. К тому же в каждом из матчей команда оставалась в меньшинстве. Ужасный старт, болельщики в ярости.

«Краснодар» пока тоже не выигрывал в чемпионате, но в состав вернулся Кордоба, и «быки» обыграли в Кубке ЦСКА. За всю историю противостояний «Краснодар» ещё не обыгрывал «Факел». «Быкам» нужно побеждать и приближаться к основным соперникам за чемпионство.

Моя ставка – победа «Краснодара» за 2.26», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».