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«Факел» — «Краснодар»: прогноз Павла Погребняка на встречу чемпионата России

«Факел» — «Краснодар»: прогноз Павла Погребняка на встречу чемпионата России
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Факел» – «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.26.

«Факел» – домашняя команда, которая умеет играть против лидеров, они доказали это на протяжении прошлого сезона РПЛ. Но в новом начать с хорошей ноты не получилось. Воронежцы проиграли три игры, включая Кубок России, и пропустили восемь мячей. К тому же в каждом из матчей команда оставалась в меньшинстве. Ужасный старт, болельщики в ярости.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» пока тоже не выигрывал в чемпионате, но в состав вернулся Кордоба, и «быки» обыграли в Кубке ЦСКА. За всю историю противостояний «Краснодар» ещё не обыгрывал «Факел». «Быкам» нужно побеждать и приближаться к основным соперникам за чемпионство.

Моя ставка – победа «Краснодара» за 2.26», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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