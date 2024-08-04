«Факел» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на матч 3-го тура РПЛ в Воронеже

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Факел» – «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1.5 за 1.95.

«Воронежский «Факел» начал сезон ужасно, хотя перед началом сезона сложно было предположить, что всё получится именно так. 1-й тур, Петровский парк — и «Динамо» просто уничтожает команду Черевченко, от разгрома спасло удаление у бело-голубых в конце первого тайма. 2-й тур — и удаление уже у «Факела», а итог — поражение от «Акрона» 0:2. В Кубке России воронежцы играли в Санкт-Петербурге, и всё было некритично, да, Ерохин забил за «Зенит», но такой счёт держался до 70-й минуты. Затем мяч в свои ворота отправил Черов, а позже Изидор сделал счёт разгромным. Вишенкой на торте стало удаление Багамаева.

«Краснодар» в 1-м туре неплохо играл в Грозном, даже вёл в счёте благодаря голу Кривцова с передачи Смолова. Правда, выиграть не удалось — ничья 1:1. С таким же исходом, правда, без голов и с яркой речью Мурада Мусаева в раздевалке завершился 2-й тур, когда в Краснодар приезжало махачкалинское «Динамо». Не сказать, что «Краснодар» выглядел сильно лучше армейцев в Кубке России, но победы добился. Единственный мяч на счету Кевина Ленини.

Команда Мурада Мусаева на старте сезона никак не может добиваться результата, лишь в кубковой встрече победили, да и то на тоненького. «Факел» и вовсе в течение одного матча выдаёт абсолютно разные отрезки, но при этом в активе нет очков. Поэтому выберем осторожный вариант: «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».