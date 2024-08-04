«Факел» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на встречу 3-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Краснодар» в 3-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.29.

«В Воронеже «Факел» сыграет второй домашний матч на новеньком стадиончике, миниатюрном, 10 000 зрителей вмещающем. «Факел» сыграет против «Краснодара». «Факел» очень неудачно смотрится на старте сезона, и уже начали поговаривать о смене тренера. Черевченко выглядит не то чтобы потерянным, но ситуация для него действительно очень непростая. И в Кубке крупно уступили «Зениту», и в чемпионате «Акрону» проиграли, и динамовцам проиграли в 1-м туре. В общем, ситуация сейчас очень непростая у воронежцев. Как бы состав там ни менялся, как бы ни ротировал Черевченко, но проблемы всё равно остаются, в первую очередь они касаются атаки. Созидать мало кто может в этих условиях и в этом «Факеле», ещё и отсутствие Маркова, главного бомбардира… Он не сыграет в этой встрече. Поэтому сложновато, мне кажется, будет «Факелу».

Ну а «Краснодар» с возвращением и Кастаньо, и Кордобы не то чтобы воспрял, но стал действовать куда изобретательнее и интереснее. Мы видели это по матчу с ЦСКА.

Искусственное поле в Воронеже. Если его ещё обильно польют, то техника «Краснодара» здесь выйдет на первый план. И просто более мастеровиты игроки «Краснодара». Плюс они ещё после неудачного матча с махачкалинцами в предыдущем туре. Думаю, что если «Краснодар» не уступит в борьбе, то внизу, в работе с мячом, он выглядит предпочтительнее «Факела», — приводит слова Генича «РБ Спорт».