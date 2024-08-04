«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Локомотив» в 3-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.88.

«Очень любопытный матч нас ждёт в Грозном. «Ахмат» сыграет против «Локомотива». По-моему, первый матч для «Локомотива» против хорошо выстроенного и сбалансированного соперника. Да, был матч против «Ростова» в Кубке, где, кстати, у «Локомотива» не так много изменений было, они в основном коснулись группы атаки, в обороне и в середине играли основные футболисты, но ростовчане играли вторым составом. Поэтому по той игре какие-то далеко идущие выводы делать не стоит. Но «Локомотив» неплохо смотрелся и с «Акроном», и с «Динамо» в чемпионате. А вот сейчас матч против «Ахмата», который начал с двух ничьих подряд, но выиграл в Кубке у «Пари НН».

«Ахмат» играет дома. В прошлом сезоне для «Ахмата» неудачно сложился матч против «Локомотива»: там было удаление и пенальти в самом начале. В итоге проиграли, ничего не забив. Сейчас, я думаю, «Ахмат», переходивший со схемы в три центральных защитника на два центральных защитника, может быть, вернётся к базовым настройкам. И, учитывая очень быструю группу атаки «Локомотива», постарается затянуть этого соперника в игру в середине. Адиев — достаточно опытный специалист, всё прекрасно понимает. Я думаю, что мы не увидим открытый футбол, как было в матчах «Локомотива» с «Динамо» и тем же «Акроном».

Поэтому мой прогноз – «низ» (тотал меньше 3.5). И, мне кажется, «Ахмат» не проиграет «Локомотиву». Поэтому беру комбо — «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 3.5» за 1.88», — приводит слова Генича «РБ Спорт».