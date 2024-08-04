«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.50.

«Ахмат» примет на своем поле «Локомотив» в 3-м туре РПЛ. Не жду тут «лёгкой прогулки» для железнодорожников. Играть в Грозном бывает очень трудно. Так что ожидаю, что по очку они с игры увезут по итогу.

Пока что довольно неплохо выглядит «Ахмат». Клуб в этом сезоне ещё ни разу не проиграл. Да, в РПЛ он пока только играл вничью. Но соперники у него были серьёзные – 1:1 с «Краснодаром» и 0:0 с «Оренбургом». Где-то вполне и победить мог коллектив. Но ничьи в этих играх – тоже вполне неплохой результат.

В таблице РПЛ грозненцы теперь идут на 11-й строчке с двумя баллами в активе. Конечно, турнир только стартовал, так что уже после этого тура «Ахмат» может подняться в топ-5. Плюс настрой у коллектива боевой – на неделе он в Кубке России уверенно переиграл «Пари НН», забив четыре мяча (4:1).

А вот «Локомотив» пока выступает немного нестабильно. Две победы клуб добыл на старте сезона. Сперва они с «Акроном» в 1-м туре обменивались моментами и голами. Победителем из того противостояния и вышел «Локо» — 3:2. На неделе команда Галактионова также справилась с «Ростовом», хотя и не просто ей было – 1:0.

Но вот ещё один раз клуб всё-таки проиграл – во 2-м туре «Динамо». Причём в том матче мог «Локомотив» даже выигрывать – ослабленный состав бело-голубых позволял это делать. Но железнодорожники не воспользовались своими шансами, а во второй половине встречи и вовсе отдали инициативу сопернику – 1:3. В таблице команда теперь идёт на шестой строчке. Разрыв с соперниками выше и ниже у неё минимален.

Я думаю, «Локомотив» тут ждёт тяжёлая игра. «Ахмат» в Грозном выступает очень надёжно и уверенно, домашние трибуны помогают. А пока что подопечные Галактионова не сложили о себе мнения как о доминирующей команде. Так что думаю, максимум, на что тут гости могут рассчитывать, так это на одно очко», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».