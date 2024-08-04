«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата России 4 августа

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» – «Локомотив».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.98.

«В ближайшем туре российского чемпионата «Ахмат» у себя дома в Грозном будет принимать московский «Локомотив». «Ахмат» на неделе провёл очень хороший и качественный матч с «Пари НН» в Кубке России. Добился победы со счётом 4:1. И это первая победа, которая есть у команды Адиева в стартовавшем российском сезоне.

«Локомотив» тоже проводил свою кубковую игру. Это была домашняя встреча против футбольного клуба «Ростов». И «Локомотив» победил со счётом 1:0. Были там определённые вопросы по судейству: и по неназначенному пенальти, и по забитому мячу. Но результат на табло. Победа «Локомотива» со счётом 1:0. Это была первая малорезультативная игра «Локомотива» в стартовавшем российском сезоне. В предыдущих матчах команда Михаила Галактионова и забивала немало, но и пропускала тоже немало мячей.

Однако, я думаю, что, отправляясь в гости к «Ахмату», «Локомотив» как раз таки будет пытаться обрести определённый баланс. Понятно, что это выезд непростой. Если «Локомотив» будет слишком вальяжно действовать при оборонительных действиях, то отыграть «на ноль» не получится. А соответственно, для того, чтобы добиться победы, нужно будет забивать совсем много. А «Ахмат» много не пропускает. «Ахмат» пока пропускает либо 0, как это было с «Оренбургом», либо один мяч, как это было в играх против «Пари НН» и в стартовом туре российского чемпионата против Краснодара. Поэтому мне кажется, что в матче «Ахмат» — «Локомотив» большого количества голов ждать не стоит. Я выбираю прогноз — тотал меньше 2.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».