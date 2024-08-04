«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на встречу чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал больше 1.5 за 1.98.

«Ахмат» стартовал в чемпионате России с домашней ничьей против «Краснодара», на гол Никиты Кривцова грозненцы ответили проходом и точным ударом Владислава Камилова. Затем была ещё одна, но выездная ничья против «Оренбурга» и без забитых мячей. В Кубке же России была добыта первая победа. В Грозный приехал «Пари НН». И если в первом тайме ещё было похоже на сопротивление, то во втором «Ахмат» довёл матч до разгромной победы 4:1.

«Локомотив» в 1-м туре провёл два абсолютно разных тайма против «Акрона». В первом команда Галактионова смотрелась лучше, но на перерыв ушла при счёте 2:2. Во втором отрезке уже гости были лучше, но «Локо» использовал, по сути, единственный момент и победу вырвал. Удача вернула должок неделю спустя, когда красно-зелёные играли лучше, а победило в итоге «Динамо». В Кубке России «Локомотив» стартовал с минимальной победы, а единственный гол на счету 19-летнего Вадима Ракова.

«Локомотив» на старте сезона смотрится неплохо, даже поражение в дерби с «Динамо» сложно занести в пассив. Поражение, но играла команда Галактионова лучше. «Ахмат» же, если брать только чемпионат России, не впечатлил. Скорее минусы бросались в глаза, и, если бы не Шелия, грозненцы могли и вовсе остаться без очков. «Локомотив» не проиграет и тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».