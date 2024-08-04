«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Пари НН».

Ставка: ничья 1:1 за 5.40.

«Динамо» Махачкала и «Пари НН» встретятся в 3-м туре чемпионата России. Можно сказать, что тут сыграют два аутсайдера лиги. Но всё-таки результаты у них отличаются – дела в Нижнем Новгороде идут пока намного хуже.

«Динамо» для новичка этого розыгрыша РПЛ выступает не так уж плохо. Собственно, команда ещё ни разу не проигрывала. В двух турах у нее две ничьих, вполне заслуженные – 1:1 с «Химками» и 0:0 с «Краснодаром». В обеих играх махачкалинцы моменты имели и могли забивать больше. С двумя очками в активе они теперь идут на 12-м месте, недалеко от середины турнира.

На неделе «Динамо» ещё и добыло свою первую победу в этом сезоне – в Кубке России переиграли «Крылья Советов». Тяжёлая игра была для дагестанцев, но они справились, смогли ни разу не пропустить, хотя атак со стороны самарцев было много. Стоит тут отдать должное обороне махачкалинцев.

А вот у «Пари НН» дела идут намного хуже – один из самых слабых результатов в Премьер-Лиге и в Кубке России выдал коллектив. В чемпионате он уступил разгромно «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3). В Кубке в 1-м туре коллектив тоже потерпел неудачу, много пропустив – 1:4 с «Ахматом». В общем-то, пока не строится игра у команды, просто мало что получается, пусть и стараются игроки сильно.

Думаю, тут «Динамо» — фаворит. Но всё же не стал бы сбрасывать со счетов «Пари НН». Определённый уровень есть, так что вряд ли мы увидим четвёртое поражение подряд. Думаю, противостояние завершится ничьей по итогу с минимальным количеством голов – ставлю на счёт 1:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».