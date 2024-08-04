«Динамо» Махачкала – «Пари НН»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Пари НН» в 3-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Пари НН» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.85.

«Динамо» Махачкала у себя в Дагестане сыграет матч против «Пари НН». Так уж получилось по календарю, по расписанию, что махачкалинское «Динамо» играло в четверг свой кубковый матч, а уже в воскресенье его ждет встреча чемпионата. Всего 2 дня на восстановление. Не так много народа у «Динамо», чтобы безболезненно состав ротировать, но удается это пока делать Биджиеву. И махачкалинцы очень уверенно, неплохо смотрятся в обороне, пока пропустили только от паха Заболотного в первом туре, когда два пенальти еще не были реализованы в ворота махачкалинского «Динамо». Потом была ничья 0:0, очень хорошая, организованная игра против «Краснодара» на выезде. Добротный, достойный матч против самарских «Крыльев» был в Кубке России. В общем, «Динамо» Махачкала смотрится на старте сезона очень неплохо.

Ну а у «Пари НН» ситуация «пан или пропал». Я думаю, что если «Пари НН» уступит махачкалинцам в 3-м туре, то Саша Илич со своим тренерским местом в Нижнем Новгороде попрощается. Чтобы не допустить этого, «Нижний Новгород» должен сыграть максимально аккуратно в обороне, максимально сдержанно и максимально просто, не привозить себе моменты. Ну а где получится, должен подтащить и Никита Медведев, потому что пропускает «Пари НН» очень-очень много в последних матчах.

Мой прогноз: Саша Илич все-таки после 3-го тура свое рабочее место пока сохранит. Следовательно, «Пари НН» не проиграет в Махачкале, а в матче будет меньше 3,5 мяча. За 1,85 беру X2 и тотал меньше 3,5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».