Получи фрибет до 100 000 рублей к финалу Олимпиады Джокович — Алькарас!

4 августа в финале Олимпиады сойдутся Новак Джокович и Карлос Алькарас. Начало игры — в 15:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании «Бетсити». Нужно только выполнить простые условия:

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Новак Джокович закрыл почти все вопросы лично для себя в мире тенниса. Единственное, чего в его коллекции трофеев нет, это олимпийское золото. Быть может, пришло время это исправить? Жаль, что не всё так просто, ведь играть сербу предстоит с Карлосом Алькарасом, которому он уступил последние две очные встречи.

16 лет назад вторая ракетка мира выиграл бронзу на Олимпиаде в Пекине. Он жаждет золота и проделал непростой путь к финалу ОИ-2024. В минувшем матче Ноле обыграл Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:2. Эта победа без единого отданного сета стала пятой на Олимпийских играх подряд для него.

Алькарас тоже добрался до финала ОИ-2024, не проиграв ни одного сета. Поочерёдно третья ракетка мира победил Хэйди Хабиба (6:3, 6:1), Таллона Грикспора (6:1, 7:6), Романа Сафиуллина (6:4, 6:2), Томми Пола (6:3, 7:6) и Феликса Оже-Альяссима (6:1, 6:1).

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