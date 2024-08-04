Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер выиграть золото Олимпиады

Сегодня на Олимпиаде в Париже пройдёт финальный матч женского парного разряда в теннисе. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини.

Букмекеры считают итальянок небольшими фаворитами. Поставить на то, что Эррани и Паолини победят, можно с коэффициентом 1.78. Шансы россиянок оценили в 2.03.

На то, что россиянки выиграют хотя бы один сет, можно сделать ставку за 1.38. Победа Мирры и Дианы в двух партиях идёт за 3.50. Наиболее вероятный точный счёт, по оценке аналитиков — победа итальянской пары в двух сетах. На такой исход предлагают коэффициент 2.90.

В полуфинале Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли испанский дуэт Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо. Эррани и Паолини оказались сильнее чешской пары Мухова/Носкова.