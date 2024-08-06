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«Мальмё» — ПАОК: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

«Мальмё» — ПАОК: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
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6 августа в Швеции состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» (Швеция) — ПАОК (Греция). Начало игры — в 20:00 мск.

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Аналитики в своих прогнозах отдают предпочтение «Мальмё»: поставить на победу «небесно-голубых» можно с коэффициентом 2.45. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2450 рублей.

Успех греческого клуба оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Букмекеры считают, что матч «Мальмё» — ПАОК получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.30. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.67.

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