«Мальмё» — ПАОК: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» — ПАОК.

Ставка: победа ПАОКа с коэффициентом 2.85.

Последнее выступление «Мальмё» на международной арене — полный провал. Из Лиги чемпионов он вылетел, уступив во втором квалификационном раунде не самому сильному сопернику — «Жальгирису» (0:1 и 0:2). Следом небесно-голубые потерпели фиаско в Лиге Европы. Проиграли все шесть матчей группового этапа.

В текущем сезоне от «Мальмё» не ожидается прорыва. У него возникли трудности уже во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов с «КИ Клаксвик». В первом матче небесно-голубые одержали разгромную победу со счётом 4:1, но ответную встречу проиграли — 2:3.

ПАОК, в отличие от «Мальмё», успевает везде. По итогам прошлого сезона он выиграл чемпионат Греции и добрался до 1/4 финала Лиги конференций. Дальше не пустил «Брюгге» (0:1 и 0:2).

Немалый вклад в победу в первенстве и яркое выступление в еврокубке привнёс бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Он принял участие в 13 встречах в Лиге конференций и 34 матчах в чемпионате Греции. За этот период времени хавбек забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Он очень быстро адаптировался к требованиям Рэзвана Луческу.

Летом состав ПАОКа пополнился ещё одним игроком РПЛ. К «двуглавым орлам Севера» присоединился нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, у которого уже есть опыт выступлений за границей. Ранее ему доводилось играть за «Базель».

Чалов включён в заявку чёрно-белых на матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Мальмё». На предыдущей стадии турнира подопечные Рэзвана Луческу победили «Борац» (3:2 и 1:0).

Поставить на победу ПАОКа в матче с «Мальмё» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85. Успешное выступление чёрно-белых в минувшем розыгрыше Лиги конференций — это уже не сенсация. В сезоне-2021/2022 Рэзван Луческу также довёл «двуглавых орлов Севера» до 1/4 финала турнира. Пора повышать ставки и показывать свой уровень в Лиге чемпионов. С Фёдором Чаловым в составе справиться с этой задачей будет проще.