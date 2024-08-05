«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«Спартак» снова воодушевлён, болельщики полны надежд. Несмотря на победу над «Химками» и разгром «Динамо», всё же проблем ещё хватает, и Деян Станкович всё ещё разбирается с командой.

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Новичков в составе «Крыльев Советов» пока нет, и все ждут, когда они появятся. Самарский клуб пока неудачно действует в атаке. Да, в матче с «Зенитом» при счёте 0:2 был момент, но реализовать не удалось. В следующем матче по всем статьям проиграли дома «Ростову». Поехали дальше в Махачкалу и уступили по делу супермотивированному сопернику. Атака «Крыльев Советов» выглядела неубедительно.

Не хотелось бы думать, что в команде «Крылья Советов» задумывается смена наставника. Я очень симпатизирую нынешнему тренеру, но исправить ситуацию в Москве против «Спартака», да ещё и в вынесенном матче, очень сложно.

Но не стоит забывать, что «Спартак» играет сам и даёт играть сопернику. Мы это видели в матче с «Оренбургом» и с «Динамо», когда счёт был ещё 0:0, но и с «Химками» московский клуб немало позволял оппонентам.

Я бы не отдавал явное преимущество «Спартаку», так как «Крылья Советов» всё же приучили к тому, что в сложных ситуациях могут найти какие-то ресурсы. Я бы в этом матче сыграл просто верх за неплохой коэффициент. У «Крыльев» при всей нацеленности на атаку очень слабый центр обороны. В общем, жду голы, но если вы верите в победу «Спартака», то можно взять её через верх. Я же остановлюсь на ТБ (2.5)», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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