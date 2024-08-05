«Спартак» — «Крылья Советов»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Спартака» и обе забьют за 2.95.

«Спартак» и «Крылья Советов» сойдутся в 3-м туре чемпионата России 5 августа. Я думаю, красно-белые, учитывая те задачи, которые они перед собой ставят, обязаны тут выигрывать. Тем более самарцы пока не лучшим образом начали сезон.

Конечно, тяжело пока выступают «Крылья Советов». Снова они летом прошли через изменения состава. И в прошлом сезоне были вопросы к команде, но она смогла справиться с трудностями и показывала очень неплохие результаты. Тут можно только похвалить игроков и тренерский штаб Осинькина.

Но пока что всё-таки не задался новый сезон у коллектива. Три поражения в трёх матчах. В РПЛ на старте «Крылья» не справились с «Зенитом» (0:4) и с «Ростовом» (1:3). Затем была игра с махачкалинским «Динамо» в Кубке, где уж самарцы должны были успеха добиваться. И стоит отметить, что они всё для этого делали, много моментов было у команды, но забить так и не удалось. А в обороне один раз всё-таки пропустили подопечные Осинькина – 0:1 в итоге.

«Спартак» же чуть лучше выглядит на старте сезона. Да, первую игру он провалил с «Оренбургом» — 0:2. Но тренерский штаб Станковича выводы тогда сделал, и затем мы увидели две довольно неплохие игры – 3:1 с «Химками» и 3:0 с «Динамо». Много забивает клуб, красиво играет. Да, в Кубке они с динамовцами играли смешанными составами, но в таких равных условиях подопечные Станковича всё равно смотрелись намного лучше и по делу выиграли.

Конечно, «Спартак» снова стремится бороться за самые высокие позиции в турнире. На старте нужно бороться за каждое очко, а клуб уже допустил одно поражение. Сейчас команда Станковича будет собрана, тем более что она ещё и играет дома. «Крыльям Советов» и без того пока тяжело приходится.

Слишком лёгкой победы красно-белых тут не жду. Но всё же поставлю на выигрыш «Спартака» и на то, что обе команды забьют», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».