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«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата России

«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата России
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.31.

«Спартак» сейчас находится в хорошей форме. Команда поверила в Деяна Станковича, и потенциал у коллектива достаточно большой. «Спартак» провалил первую игру в Оренбурге, но затем достойно сыграл следующие два матча. Эта тенденция, думаю, продолжится и в игре с «Крыльями».

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
05 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» приобрёл крайнего вингера Маркиньоса, который должен принести много пользы. В предстоящем матче он наверняка выйдет на замену. «Крылья Советов» покинули Салтыков и Горшков — лидеры команды. Новых приобретений нет, а старт выдался просто ужасный. Я не вижу предпосылок улучшения игры в гостевом матче со «Спартаком».

Московский клуб не должен испытывать проблемы в матче с «Крыльями». В составе «Спартака» хорошая конкуренция и настрой. Игра обещает быть интересной, верховой. «Крылья Советов» не умеют играть глубоко от обороны. «Спартак» всем этим воспользуется и много забьёт. Ожидаю, что не менее трёх голов, а вот забьют ли «Крылья Советов» – для меня загадка.

Моя ставка на этот матч такая — победа «Спартака» с форой (-1.5)», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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