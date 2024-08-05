«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.31.

«Спартак» сейчас находится в хорошей форме. Команда поверила в Деяна Станковича, и потенциал у коллектива достаточно большой. «Спартак» провалил первую игру в Оренбурге, но затем достойно сыграл следующие два матча. Эта тенденция, думаю, продолжится и в игре с «Крыльями».

«Спартак» приобрёл крайнего вингера Маркиньоса, который должен принести много пользы. В предстоящем матче он наверняка выйдет на замену. «Крылья Советов» покинули Салтыков и Горшков — лидеры команды. Новых приобретений нет, а старт выдался просто ужасный. Я не вижу предпосылок улучшения игры в гостевом матче со «Спартаком».

Московский клуб не должен испытывать проблемы в матче с «Крыльями». В составе «Спартака» хорошая конкуренция и настрой. Игра обещает быть интересной, верховой. «Крылья Советов» не умеют играть глубоко от обороны. «Спартак» всем этим воспользуется и много забьёт. Ожидаю, что не менее трёх голов, а вот забьют ли «Крылья Советов» – для меня загадка.

Моя ставка на этот матч такая — победа «Спартака» с форой (-1.5)», — приводит слова Мора «РБ Спорт».