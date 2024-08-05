«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Алексея Гасилина на матч 3-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Спартака» за 1.50.

«Фанаты московской команды сейчас рады. Победа в дерби в игре с «Динамо» – причём какая! Очень уверенная, и не надо говорить про ротацию, она была с обеих сторон. «Спартак» сыграл очень уверенно, против одной из лучших команд нашего чемпионата. Я давно не видел такой игры от красно-белых. Добавьте туда победу над «Химками» со счётом 3:1. Очень важный фактор, что начал забивать 15-миллионный Угальде — два гола за две игры. Теперь он опасен так же, как когда играл в Нидерландах.

«Спартаку» надо держать этот победный темп, и Станкович это понимает. Отлично показывает себя Барко. С «Химками» он забил и игру команды вёл. Неплохой выход в матче с «Динамо». Так что в этот отрезок у «Спартака» всё в порядке. Давно такого не было, и надо продолжать. А вот самарская команда на старте – это катастрофа: три игры – три поражения. За счёт чего команде Осинькина выбираться, не знаю. Очень слабо в атаке, много пропускают, например, три от «Ростова». Пока есть коэффициент 1.50 на победу «Спартака» – надо брать», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».