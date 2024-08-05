«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на матч 3-го тура РПЛ 5 августа

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Красно-белые во 2-м туре наконец одержали победу. Три очка удалось добыть в игре с «Химками», хоть поначалу игра и складывалась неудачно. Ближе к перерыву команда Франка Артиги забила гол, отличился Лукас Вера, но его отменили из-за нарушения правил Антоном Заболотным. «Спартак» буквально через пару минут и сам мог открыть счёт, судья назначил пенальти, но Тео Бонгонда вратаря переиграть не смог. Во втором тайме «Спартак» преобразился, огромное количество атак обрушилось на ворота Игоря Обухова, первым реализовать свой шанс смог новичок команды — Барко, идеально реализовавший штрафной удар. Вечер дебютных голов продолжил Манфред Угальде, записавший на свой счёт первый гол в РПЛ, а Срджан Бабич сделал счёт разгромным. В конце игры «Химки» сподобились на гол престижа и не дали Александру Максименко провести сухой матч.

«Крылья Советов» разочаровывают. На данный момент в турнирной таблице у них 0 набранных очков и худшая разница забитых и пропущенных голов — 1:7. Первая игра — разгромное поражение от «Зенита» — 0:4. Во второй самарцы вполне могли претендовать на набранные очки, в соперниках был «Ростов». Правда, и здесь положительного было мало. В концовке первого тайма Александр Солдатенков срезал мяч свои ворота, на 63-й минуте Егор Голенков сделал счёт 2:0. Самарцы отыграли один гол усилиями Франко Ороско, но пропустили ещё раз. Итог — поражение 1:3. Кроме того, в московском матче придётся обходиться без Романа Евгеньева, он на 87-й минуте схлопотал красную карточку.

«Спартак» проведёт первую домашнюю игру в чемпионате и практически наверняка сможет отличиться. Самарцы же должны наконец реабилитироваться, тем более что класс футболистов это позволяет», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».