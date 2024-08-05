«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Виктора Гусева на игру 3-го тура РПЛ в Москве

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: гол Барко за 3.55.

«На очереди заключительный матч 3-го тура РПЛ. «Спартак» примет «Крылья Советов». Самарцы не отбирали очки у красно-белых в Москве на протяжении 11 лет. В последнем кубковом матче «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 3:0. Команда Станковича стартовала в чемпионате с поражения «Оренбургу», но затем одолела «Химки». «Крылья» в Кубке уступили в Махачкале. Великолепен был Песьяков, но и его усилий не хватило.

«Крылья Советов» после двух туров занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. Соотношение забитых и пропущенных голов 1:7. В обороне у самарцев большие проблемы. Ситуация в стане «Спартака» постепенно успокаивается, это видно и по результатам. Две победы подряд должны оказать положительное влияние на команду.

Нужно обратить внимание на новобранца «Спартака» Барко. Он здорово дебютировал и забил «Химкам» со штрафного. В Кубке он вышел не с первых минут, но был активен. Думаю, что вполне допустимо ждать от него результативных действий. Тем более он исполняет штрафные.

В прошлом сезоне «Крылья» дома в очной встрече победили со счётом 4:0. Однако в Москве победил уже «Спартак» (3:0). Самарцы сыграют без важного центрального защитника Евгеньева. Это ещё больше облегчит задачу забить для красно-белых. Жду гол в исполнении Барко», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».