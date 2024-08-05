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Франция — Египет: прогноз Дарьи Мироновой на полуфинал Олимпиады-2024

Франция — Египет: прогноз Дарьи Мироновой на полуфинал Олимпиады-2024
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Олимпиады Франция — Египет.

Ставка: победа Франции за 1.38.

«Французы выигрывали золото в 1984 году. Египет ещё не встречал такого терпеливого соперника на этом турнире. Несмотря на то что игра с испанцами завершилась в пользу египтян, соперник не выступал в полном составе и сделал 10 замен на матч. Исход имел значение только для африканцев. Они получили мощную мотивацию на движение вперёд.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
05 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
Франция U23
Не начался
Египет U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда забивала больше одного мяча в основное время лишь один раз за четыре игры. Несмотря на положительные моменты, Франция для них — крепкий орешек. Хозяева турнира не пропустили ни одного гола за четыре игры и забили восемь. Крепкая защита и агрессивная атака сделают своё дело и в этом матче. Победа Франции», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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