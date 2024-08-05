Марокко — Испания: прогноз Дарьи Мироновой на игру 1/2 финала Олимпиады

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на полуфинал Олимпиады Марокко — Испания.

Ставка: обе забьют за 1.78.

«Марокканцы набрали хорошую форму, показывают солидный микс в защите и изюминку в атаке. Молодёжь внушает доверие и зарекомендовала себя с положительной стороны. Будущие звёзды сборной отличаются в каждом матче: Маухуб забил американцам, Ричардсон — Ирану. Лидеры получают помощь. Всего представители Марокко наколотили 10 голов в четырёх встречах. Рахими забил в каждом матче. Он возглавляет гонку снайперов олимпийского футбола с пятью голами. Хакими играет в хорошем темпе и вносит свой вклад в атакующие и оборонительные действия команды. В матче на вылет команда выбила из борьбы сборную США 4:0. Не забываем, что 1,5 года назад первая сборная Марокко обыграла рейтинговых португальцев и впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Команда развивается и растит талантливую молодёжь.

В рамках олимпийских турниров соперники пересекались лишь раз в 2012 году, тогда сыграли 0:0. Испанцы — фаворит с хорошим составом, состоящим из опытных игроков и крепкой молодёжи. У этой сборной есть стабильность, не считая ничего не решающего матча с Египтом (1:2). Традиционно команда рассчитывает на владение мячом, чёткие передачи и контроль игры.

Марокканцы умеют терпеть, обороняться и выжидать шансы на контратаки. Испания — это опыт и глубина. Марокко умеет удивлять, поэтому я не стану выбирать победу испанцев. Игра вполне может уйти за пределы основного времени. На это намекает и история личных встреч. Обе команды на эмоциях, драйве и высоко мотивированы. Обе забьют», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».