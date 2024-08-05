«Арсенал» — «Енисей»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Арсенал» — «Енисей».

Ставка: победа «Арсенала» 1:0 за 4.40.

«Арсенал» — лучшая команда первых трёх туров. Команда набрала по три очка в каждом из сыгранных матчей, удивительно, но все игры завершились с одинаковым счётом, минимальная победа — 1:0. Главными героями этих противостояний стали разные футболисты. Результат 1-го тура сделал Данил Липовой, «КАМАЗ» удалось обыграть благодаря забитому мячу Кирилла Большакова. Игра 3-го тура также не выбилась из общей канвы. Тулякам противостоял «Ротор» Дениса Бояринцева. Игра получилась непростой для обеих команд, а решилось всё в самой концовке. Никита Раздорских здорово разобрался на 90-й минуте встречи и принёс своей команде три очка.

«Енисей» не слишком удачно стартовал в турнире, хотя 1-й тур и получился победным. В домашней встрече команда из Красноярска обыграла «КАМАЗ» со счётом 2:1, голы на счету Яна Цеся и Александра Ломакина. В конце игры Павел Горелов один мяч отыграл, но уже было поздно, победа «Енисея». Во 2-м и 3-м туре команда Андрея Тихонова играла менее удачно. И там и там — минимальные поражения 0:1.

«Арсенал» три игры подряд выиграл со счётом 1:0, «Енисей» в двух турах с этим счётом уступил. Очередной матч с минимальным счётом? Почему бы и нет! Ставка: победа «Арсенала» со счётом 1:0», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».