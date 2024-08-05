«Спартак» — «Крылья Советов»: ставка Эльвина Керимова на игру РПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 1.5 за 1.74.

«В 1-м туре РПЛ встретятся «Спартак» и «Крылья Советов». Красно-белые после поражения в 1-м туре от «Оренбурга» успели одержать две победы. Выиграли они у «Химок» в чемпионате в гостях убедительно, с хорошим вторым таймом. Ну а в Кубке подопечные Станковича разгромили «Динамо», тоже показав классный футбол, несмотря на то что была ротация состава.

«Спартак» и позитивный футбол показал, и победу уверенно одержал, 16 ударов нанёс против шести у «Динамо». Преимущество по владению имел клуб, и замены у Станковича работали, даже Маслов, выйдя со скамейки, забил, Медина отличился, опять Угальдо забил во втором матче подряд. В общем, «Спартак» впечатляет. И я думаю, что он на дистанции в состоянии побороться за чемпионство. Понятно, что рано делать какие-то выводы, но позитивные сигналы мы получаем.

Что касается «Крыльев Советов», здесь обратная ситуация. У них проблемы, они всё время теряют своих лучших игроков, и летнее окно получилось таким же непростым. Да, ушёл Салтыков, ушёл Горшков. В общем, «Крылья» теряют игроков. И вот так, живя в этом режиме постоянного обновления, тяжело им без потери качества сохранять эту стабильность.

По-моему, Осинькин вообще творит чудеса в последние сезоны. Но сейчас у «Крыльев» проблемы, проиграли без шансов они «Зениту», после этого уступили тоже по делу «Ростову». Сейчас в Кубке проиграли махачкалинскому «Динамо», хотя состав был неплохим.

В общем, «Крыльям» тяжело и им нужно усиление. Но, как уже понятно, к матчу со «Спартаком» каких-то изменений и трансферного пополнения состава ждать не приходится. Поэтому самарцам будет тяжело. Я думаю, что проблемами «Крыльев» «Спартак» дома воспользуется. Я возьму такую ставку — победа «Спартака» и общий тотал голов больше 1.5 с коэффициентом 1.74», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».