«Спартак» — «Крылья Советов»: приветственный фрибет 4444 рубля к матчу РПЛ!

5 августа состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов». Начало игры — в 20:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и пройти идентификацию!

«Спартак» быстро оклемался после поражения в первом матче сезона с «Оренбургом» (0:2) на выезде. Он победил «Химки» (3:1) в РПЛ, а также разгромил в московском дерби «Динамо» (3:0), показав нестыдный футбол. Понемногу легендарный Деян Станкович осваивается и конструирует конкурентоспособную команду.

Игра красно-белых преобразилась в связи с несколькими аспектами. Во-первых, клуб приобрёл талантливого аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, который моментально освоился и начал вести за собой команду. Во-вторых, Деян Станкович изменил тактику. Он перешёл на схему с одним нападающим и при этом отстранил Александра Соболева.

У «Крыльев Советов» дела обстоят гораздо хуже, чем у «Спартака». Они оказались совершенно не готовы к новому сезону. Самарцы сначала уступили «Зениту» (0:4) и «Ростову» (1:3) в РПЛ, а затем полуосновным составом проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке России.

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